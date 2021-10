Le financement de la Couronne à Sonceboz va bon train

La création d’une vitrine pour le Jura bernois dans l’ancienne bâtisse de la Couronne suit son cours à Sonceboz. Le bâtiment a entamé sa mue cet été. La maison offrira plusieurs espaces : économiques, touristiques, culturels ou encore administratifs. C’est un projet ambitieux mené par la Fondation pour le rayonnement du Jura bernois, qui a lancé une large collecte de fonds dans la région. La construction coûtera plus de 6 millions de francs selon les dernières estimations. Pour l'heure, le quart de cette somme a été réuni grâce au soutien de plusieurs communes et entreprises. Richard Vaucher, président de la fondation, attend encore d'autres soutiens et se réjoui de l'engouement suscité par le projet.