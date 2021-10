Bilan contrasté après un an de macarons à La Chaux-de-Fonds

Souvenez-vous, il y a une année, La Chaux-de-Fonds adoptait sa nouvelle politique de stationnement. Dans le lot, un macaron de parcage à 15 francs pour les locaux et à 800 francs pour les pendulaires (350 francs pour une place dans un parking d'échange). Force est de constater qu’un an plus tard, le bilan n’est pas complètement satisfaisant.

Si certains points fâchent, comme le prix du macaron jugé exorbitant par les pendulaires, il y a aussi des points positifs comme le relève le conseiller communal en charge de la sécurité, Patrick Herrmann. Le prix payé par les Chaux-de-Fonniers pour se parquer est le plus bas du pays et les zones bleues ont été complètement libérées au centre-ville. Il ne faut plus « tourner 15 minutes pour trouver une place », selon Patrick Herrmann.