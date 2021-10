La diversité religieuse cartographiée en ligne

Un nouvel outil vient souligner la diversité religieuse à l’échelle cantonale. La Direction de l’intérieur et de la justice a publié vendredi, sur son portail, une carte numérique des religions. Le document met en évidence la diversité confessionnelle du canton de Berne et cherche à faciliter les liens entre les différentes communautés.





Démarche innovante et concluante

C’est la première fois que le canton entreprend une telle démarche et le projet a été bien accueilli puisque 90% des communautés contactées ont contribué à la collecte des données réalisée par le Bureau cantonal du délégué aux affaires ecclésiastiques et religieuses. Le document en ligne cartographie l’emplacement des lieux de rassemblements des diverses communautés religieuses que ce soit musulmanes, hindouistes, bouddhistes ou encore chrétiennes libres. On y apprend ainsi que plus de 20 traditions religieuses sont actives en quelques 640 lieux à travers tout le canton de Berne. Pour la conseillère d’Etat, Evi Alleman, la démarche constitue une forme de reconnaissance sociale de ces acteurs religieux et permettra une meilleure prise en compte de la diversité confessionnelle cantonale.

Cette carte numérique est accessible sur le site du canton de Berne et sera amenée à évoluer au gré du temps grâce à la collaboration des différentes communautés religieuses. /comm-nme