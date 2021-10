Les femmes s'installent sous la Coupole fédérale

C’est une première depuis 30 ans. La coupole fédérale accueille vendredi et samedi la session parlementaire des femmes. Elles sont 246 à siéger depuis 10h vendredi matin. Les 46 députés et sénatrices évidemment, mais aussi et surtout 200 femmes choisies ou élues, de nationalité suisse ou étrangère. Des paysannes, sages-femmes, restauratrices, activistes ou encore avocates, soit des représentantes de toute la société. Parmi elles, une habitante de Diesse : Christine Volet, officière à l’Armée du salut, pasteure engagée à plein-temps, et une habituée de la défense des femmes. Pour elle, participer à une telle session est une opportunité extraordinaire :