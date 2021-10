Une première toile à Bienne

Aujourd’hui, il semble pourtant simple de recréer une ambiance de cinéma chez soi via des plateformes en ligne avec grand écran et pop-corn. Pourtant selon Adeline Stern, les enfants doivent quitter le cocon familial pour expérimenter le 7ème art comme il se doit : « si ce n’est pas au cinéma, ce n’est pas du cinéma. L’expérience doit se faire en salle ». Samedi, le jeune public justement expérimenter cette différence entre le visionnage d'un film à la maison et au cinéma. C'est la thématique de cette séance automnale qui présentera un guide pour les petits spectacteurs. /nme