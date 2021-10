Comment bien gérer le passage à l’heure d’hiver

Les horloges s’apprêtent à reculer d’une heure dans la nuit de samedi à dimanche. Ce changement n’est pas sans impact sur le rythme circadien, soit l’alternance entre l’état éveillé et le sommeil. Quelques jours sont généralement nécessaires pour que l’organisme humain s’habitue complètement à ce nouvel horaire.

Cette adaptation dépend notamment de l’âge, mais aussi de l’horloge interne et de l’état de santé de chacun. Par exemple, les personnes âgées qui se couchent et se lèvent très tôt auront plus de peine a s’adapter que les adolescents qui se couchent tard et se lèvent tard le matin.