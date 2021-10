Des 150 ans dynamiques pour la fanfare de Lajoux

Les jeunes portent fièrement un étendard vieux de 150 ans. La fanfare de Lajoux célèbre ces jours son siècle et demi de création avec plusieurs événements dont des concerts mais aussi du théâtre et une fête de la bière. Mais avant de célébrer à domicile, les jeunes de la fanfare de Lajoux étaient samedi en Ajoie, pour se produire à la fête des Jeunes musiciens jurassiens. Au total près de 400 musiciennes et musiciens de 30 sociétés de musique du Jura et du Jura bernois étaient rassemblés à Courtemaîche et Courchavon.

Le groupement ciné-concert 2022 remporte le concours

Le groupement ciné-concert 2022 qui englobe les cadets de l’union instrumentale de Delémont, les cadets de la fanfare municipale de Courrendlin et l’ensemble des cadets de Courfaivre-Develier a remporté le concours des grands ensembles. L’ensemble des cadets Courroux-Courcelon et le junior brass de Grandval complète le podium.