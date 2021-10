Un Noël sans illumination à La Neuveville

La Neuveville ne brillera pas de mille feux à l’approche des fêtes de fin d’année. Le Conseil municipal a dû se résoudre à renoncer à l’installation de décorations de Noël cette année. Les installations lumineuses existantes ne répondent plus aux normes et sont, pour la moitié, hors d’usage. Un budget de 120'000 francs est nécessaire pour remplacer ces décorations mais le crédit a été refusé au printemps par le Conseil général.

Dans sa communication, l’exécutif de La Neuveville dit regretter cette situation et « espère qu’une solution harmonieuse sera rapidement trouvé ». Le Conseil municipal rappelle à sa population qu’il y aura néanmoins deux sapins de Noël illuminés à la rue du Marché et tentera de faire son possible pour maintenir, malgré tout, la magie de Noël dans ses rues. /comm-nme