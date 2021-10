Les trains reprennent du service entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

Les travaux d’assainissement de la ligne Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds sont à bout touchant. Dès lundi, le trafic ferroviaire pourra comme prévu à nouveau reprendre. Au total, le chantier aura duré près de 2 ans. Des bus ont remplacé les trains depuis le 1er mars 2021.

Six tunnels de la ligne ont été assainis, les accès aux gares de Neuchâtel, des Deurres et de Corcelles-Peseux ont en outre été améliorés et leurs quais ont été rehaussés pour permettre un accès de plain-pied aux trains, précisent les CFF. Quelque 300 ouvriers ont travaillé sur les différents chantiers. Plus de 3 kilomètres de voie ferrée ont été renouvelés, 4'000 tonnes de ballast ont été posés et 5'776 mètres de nouvelle ligne de contact ont été installés. Le budget du projet se monte à 150 millions de francs environ.