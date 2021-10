Nouveaux cours pour tous à la FRI

Des ateliers de cuisine pour enfants ou en binôme avec un adulte viendront aussi étayer cette nouvelle offre. Il s’agit d’une première pour la Fondation rurale interjurassienne selon Mélanie Dérivaz qui souligne que ces cours intergénérationnels sont généralement très appréciés et permettent ensuite des échanges constructifs dans le cercle familial. Plusieurs cours offrent aussi la possibilité de gagner en autonomie dans le domaine de l’alimentation en faisant sa propre saucisse par exemple ou au niveau santé avec une familiarisation aux fleurs de Bach. Vous retrouvez plus de détails et les informations nécessaires sur le site de la Fondation rurale interjurassienne. /nme