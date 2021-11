Des livres en libre accès à Valbirse

Susciter l’intérêt de la lecture, favoriser le partage ou encore donner une seconde vie aux livres. Voici les objectifs du tout premier projet de la commission Bien Vivre à Valbirse (CBVV) et intitulé « Les livres en vadrouille ». Six boîtes ont été installées sur tout le territoire communal. Les autorités ont attribué un crédit de lancement de 2000 francs, ainsi qu’une somme périodique de 500 francs dès 2022.





Un concept simple

Chacun peut venir se servir et choisir un livre qu’il soit de Valbirse ou non. Il peut le lire et le ramener ou encore le garder chez soi. Pas besoin d’échanger un livre pour un autre. L’utilisateur peut également déposer des livres dans l’une des six boîtes. Toutefois les livres doivent être en bon état et ne pas comporter de contenu douteux ou haineux. Si quelqu’un souhaite déposer plus de 10 livres, il faut s’adresser au groupe de bénévoles via une adresse email livresenvadrouille@valbirse.ch. S’il y a des livres pour tous les goûts, quatre catégories se trouvent toujours dans chaque boîte : romans, BDs, documentaires et livres pour enfants.