Piéton décédé dans un accident aux Reussilles

Dimanche, peu avant 17h55, la police a été dépêchée aux Reussilles pour un grave accident. Un motard est entré en collision avec un piéton traversant la route. D’après les informations communiquées par la police ce lundi, le motard a dépassé une voiture peu avant un croisement et est entré en collision avec un piéton de 90 ans, pour une raison encore indéterminée. Malgré les mesures d’urgence prodiguées par des tiers, puis par une équipe d’ambulance et par une équipe de la Rega, le piéton est décédé sur place de ses blessures. Quant au motard, il a été emmené à l’hôpital par une deuxième équipe d’ambulanciers pour y passer un contrôle.

Afin de permettre l’engagement des forces d’intervention sur place, la portion de la route concernée a été totalement fermée à la circulation durant plusieurs heures. Les sapeurs-pompiers de Tramelan ont été dépêchés afin de réguler la circulation et de mettre en place une déviation. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes et circonstances de l’accident. /comm-tbu