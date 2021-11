Un homme agressé à Nidau

Dimanche aux alentours de 21h, un homme a été agressé et blessé par des inconnus à Nidau. La victime, un homme de 35 ans a dû être emmené à l’hôpital par une équipe d’ambulanciers.

Selon les premières informations, la victime se trouvait sur la route principale de Nidau, dans le secteur de la maison numéro 121, quand elle a été soudainement agressée par un groupe de cinq ou six personnes. L’homme a été battu, a reçu des coups de pied et a probablement été frappé avec un objet contondant. Les auteurs ont ensuite pris la fuite en direction de Beunden.

Selon les déclarations, les cinq à six hommes étaient tous habillés en noir et avaient entre 18 et 23 ans. Afin de clarifier les événements, la police cantonale bernois communique ce lundi avoir ouvert une enquête et cherche des témoins. Toutes les personnes pouvant transmettre des informations sur l’événement ou sur le groupe de personnes inconnues est priée d’appeler la police au 032/324.85.31. /comm-tbu-lyg