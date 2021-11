Trois nouveaux CFC enseignés en français à Bienne

Trois nouvelles formations pour les francophones à l’Ecole d’arts visuels de Bienne. Dès la rentrée d’août 2022, il sera possible d’y suivre en français un cursus pour obtenir en quatre ans un CFC d’interactive media designer, de photographe ou de médiamaticien.

Actuellement, les jeunes francophone bernois intéressés par ces formations doivent s’exiler dans un autre canton.

Face aux nombreuses demandes adressées à l’office des écoles moyennes et de la formation professionnelle, 70 au cours des trois dernières années, la section francophone, en collaboration avec l’Ecole d’arts visuels a décidé de proposer ces formations à Bienne et en français, le tout sanctionné par un CFC et optionnellement d’une maturité professionnelle.

Florent Cosandey est le chef de la section francophone de l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle :