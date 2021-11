Des paquets de Noël pour les pays de l'Est

La Suisse toute entière se mobilise pour apporter un peu de soutien et de réconfort aux personnes défavorisées dans les pays de l'Est. Par le biais de l'action « Paquets de Noël », 100'000 personnes ont ainsi reçu l'an dernier un cadeau en Albanie, Bulgarie, Roumanie ou encore Ukraine. La région elle aussi participe à ce projet coordonné par quatre oeuvres d'entraide chrétiennes, lesquelles organisent la récolte et la distribution de manière ciblée. Dans la vallée de Tavannes, et pour des raisons sanitaires, la traditionnelle collecte à la Coop de Reconvilier a dû être abandonnée. Celles et ceux qui souhaitent apporter leur aide peuvent le faire en déposant le matériel chez Daniel et Violette Geiser, Vies 15, à Loveresse (032 481 51 64) ou à l'Eglise évangélique mennonite de Tavannes, Pierre-Pertuis 30, jusqu'au 23 novembre. S'agissant du contenu standard des paquets et des autres lieux de collecte, des informations sont disponibles sur le site de l'action. /comm-oza