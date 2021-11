Des bières artisanales aux saveurs un peu plus régionales

Les brasseries jurassiennes se dirigent de plus en plus vers le malt local pour leur production de bières. Depuis sa création, la coopérative Malticulture, basée à Delémont, a développé ses activités. Elle a maintenant la possibilité de fournir assez de malt pour les brasseries de la région. Appuyées par la Fondation Rurale Interjurassienne, ces dernières intègrent donc petit à petit ce malt local dans leurs recettes. Cette information a été dévoilé ce jeudi par la FRI à l'occasion de la sortie d'un calendrier de l'Avent qui symbolise leur collaboration avec Malticulture et les brasseries du Jura et du Jura bernois. /comm-lge