Le laboratoire du Mont Terri célèbre 25 ans de recherche

Le laboratoire souterrain du Mont Terri, où sont menées des recherches sur le stockage des déchets radioactifs, a célébré jeudi ses 25 ans d'existence. Les expériences dans les entrailles de la montagne portent aussi sur l'entreposage du CO2.



Des recherches essentielles Pour le ministre jurassien de l'environnement David Eray, des solutions doivent être trouvées pour le traitement durable et sûr des déchets nucléaires. « Le canton du Jura défend le principe d'un projet de recherche transparent et au service de la science », a relevé David Eray, soulignant l'importance de l'indépendance scientifique et politique de la recherche. « Les recherches menées au Mont Terri ont considérablement amélioré le niveau des connaissances sur le futur stockage des déchets radioactifs », a souligné Viola Amherd. La Confédération va continuer à soutenir la recherche sur ce site, a ajouté la cheffe du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

La conseillère fédérale Viola Amherd, des partenaires du laboratoire et des représentants du monde scientifique et politique ont assisté à cet anniversaire au laboratoire du Mont Terri à St-Ursanne. Ce site est aujourd'hui un centre de recherche sur le stockage en couches géologiques profondes internationalement reconnu. Le laboratoire sert exclusivement à des fins de recherche. Il n'est pas question d'y stocker des déchets radioactifs ou du CO2. Une convention entre l'exploitant et le canton du Jura, propriétaire du site, exclut tout entreposage. Des autorisations d'exploitation sont octroyées à l'Office fédéral de la topographie swisstopo.