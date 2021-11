Tester son matériel pour être bien visible

Le risque d'accidents est ainsi trois fois plus élevé la nuit que pendant la journée, selon le TCS. Ce jeudi, de 7h30 à 11h45 puis de 13h15 à 17h, chaque personnes pourra faire vérifier gratuitement son éclairage et procéder à un test hivernal. Les experts se pencheront sur l'état de la batterie, l'adéquation des pneus et la résistance au gel du liquide de refroidissement du moteur. S'agissant des tests de lunettes réalisés par Visilab, ils n'entraîneront aucun rapport à d'autres instances, assure le TCS. Le Centre TCS de Bienne se trouve à la rue de Longeau 7. /oza