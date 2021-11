Une association pour la médecine traditionnelle africaine

« La médecine traditionnelle africaine compte ». C’est le message que souhaite faire passer Alter Africa, une association qui a récemment été créée à Bienne. Elle organise ce samedi sa première soirée de soutien dans le but de récolter des fonds et soutenir ses projets futurs. Ces derniers tournent autour du « développement d’un usage validé et contrôlé des remèdes locaux à base de plantes médicinales dans les zones périurbaines et rurales des pays d'Afrique », comme l’expliquent les responsables sur leur site internet.

Les activités d’Alter Africa s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de l’Organisation mondiale de la santé pour la médecine traditionnelle. Nina Vahekeni, présidente et fondatrice de l’association, détaille ce que cela signifie :