Succès du projet « Territoires dansés en commun »

C’est un projet culturel transfrontalier de quatre ans qui touche à sa fin. Porté par les centres culturels du Jura et de la Berne francophone ainsi que des institutions de France voisine, le projet « Territoires dansés en commun » (TDC) tirera sa révérence le 20 novembre. Depuis janvier 2018, le programme a notamment permis de former une soixantaine d’artistes, enseignants ou encore animateurs culturels à la transmission de la danse. Des formations et une sensibilisation qui pourront aider à ancrer cet art dans la région, espère la coordinatrice du projet TDC Dominique Martinoli :