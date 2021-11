Le Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel se jette à l'eau

L'aquarium numérique permet d’observer la faune et la flore du lac grâce à des modélisations 3D de poissons, notamment. L'objectif du musée est de proposer une sensibilisation au vivant sans poissons captifs. « Alors que le bien-être des espèces en captivité est une thématique qui questionne grand public et spécialistes, les zoos sont amenés à se réinventer. Le Muséum esquisse ici une possible piste d'avenir pour ces institutions », écrivent les responsables dans un communiqué.