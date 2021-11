Pas de chauffage à distance à La Neuveville

La Neuveville abandonne le projet de chauffage à distance. Il y a une dizaine d’années, La Neuveville avait démarré des études et lancé un pré-projet pour l’installation d’un chauffage à distance qui alimenterait une partie de la ville, à savoir les deux bâtiments des écoles ainsi que certains bâtiments de la Vieille Ville. La centrale aurait été implantée à l’emplacement de l’actuelle déchetterie ou sur la parcelle de terrain située aux Levées-de-Vaux.

Par la suite, la commune a opté pour un chauffage à pellets en ce qui concerne l’un des bâtiments scolaires, un système répondant plus rapidement aux attentes actuelles, selon le communiqué transmis ce samedi. De plus amples investigations ont démontré que le projet de chauffage à distance s’avérerait difficile pour La Neuveville et lourd financièrement.

Au début de la nouvelle législature (2021–2024), le Conseil municipal a repris ce dossier afin de définir clairement l’éventuelle poursuite de ce projet. Après analyse détaillée de la situation actuelle concernant la cité et des enjeux en cours, compte tenu également de la très grande ampleur des travaux à réaliser pour couvrir l’ensemble de la Vielle Ville, il a été décidé à l’unanimité d’abandonner le projet de chauffage à distance et de se concentrer sur des projets énergétiques que les autorités jugent plus intéressants tels que le photovoltaïque. /comm-lyg