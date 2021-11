Des régionaux exposés à EvilArt

Les artistes régionaux sur le devant de la scène à l’EvilArt. Mise sur pied par la commission des sports, de la culture et des loisirs d’Evilard/Macolin, l’exposition a été vernie dimanche matin à la salle communale. Jusqu’au 14 novembre, il sera possible d’admirer différents types d’œuvres réalisées par douze artistes qui viennent d’Evilard, de Macolin ou de Bienne et celles d’une invitée de Thoune, Sonja Blaess. Une bonne manière de montrer au public le travail de l’ombre réalisé pendant le semi-confinement de certaines personnes, comme Christelle Ganne-Chédeville qui s’expose pour la première fois au public :