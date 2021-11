Chemin du Château fermé à Tramelan

Le Chemin du Château, en direction de la piscine, n’est plus accessible à Tramelan. Des terrassements entrepris pour un chantier de construction aux abords directs de la route communale ont créé une instabilité et un risque d’éboulement de la chaussée a indiqué la Municipalité dans un communiqué lundi. Les risques d’effondrement sont avérés et mettent en péril la sécurité publique des usagers. La durée de cette mesure de restriction n’est pour l’heure pas connue précise encore les autorités. /comm-sbo