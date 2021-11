La HEP-BEJUNE accède au rang de haute école

Cette procédure d'accréditation institutionnelle a entraîné la révision du concordat qui lie la HEP aux trois cantons BEJUNE, a annoncé lundi l'institution. L'innovation la plus manifeste réside dans la création d'un conseil composé de personnes proches du monde de l'éducation. Cette entité reprend à sa charge une partie des compétences liées à la formation, à la recherche et aux prestations de services dévolues aux deux conseillères d'Etat et au ministre au sein du comité stratégique.

Grâce à l'instauration du conseil de la HEP, le comité stratégique peut se concentrer entièrement sur l'exercice de sa responsabilité de conduite stratégique et de gouvernance financière, a relevé l'institution de l'Arc jurassien.

Cette accréditation tombe à un moment symbolique pour la HEP. En effet, elle fête cette année ses 20 ans. Maxime Zuber est satisfait du temps qu’il a fallu à l’institution pour être reconnue comme haute école :