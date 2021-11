Trains de la discorde dans le Vallon de St-Imier

Trains trop bruyants, vibrations, mauvaises indications et difficultés pour les personnes à mobilité réduite : le ras-le-bol d'une frange de la population du Vallon de St-Imier s’est traduit par le lancement d’une pétition. Elle demande au canton et aux CFF d’agir pour que la ligne Bienne – La Chaux-de-Fonds soit améliorée. Le texte a reçu le soutien des conseils municipaux imérien et biennois. Les élus ont estimé dans un communiqué que les demandes de la population étaient justifiées. Ils ajoutent que les deux localités s'efforcent de « construire une alliance plus large » afin d'améliorer la qualité et la fiabilité de cette ligne.

L'adhésion de la ville de La Chaux-de-Fonds à l'alliance est espérée pour obtenir des améliorations, a indiqué à le vice-maire de St-Imier, Olivier Zimmermann.

La pétition pointe notamment du doigt les trains Domino. Actuellement utilisés sur la ligne, ils sont jugés trop bruyants par les riverains. Beaucoup plus que ceux qui étaient utilisés auparavant. Ils provoquent également des vibrations dans les maisons situées à proximité de la ligne. Concernant ce dernier point, Olivier Zimmermann est en première ligne :