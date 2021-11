Accompagner les petites entreprises dans l’ère du digital

Les petites et moyennes entreprises de la région ne sont pas forcément armées pour faire face à la digitalisation de leur environnement. C’est le constat posé par la Chambre économique Bienne-Seeland et digitalswitzerland. Les deux entités annoncent mardi le lancement d’une « offensive digitale ». Il s’agit d’un projet-pilote amorcé en collaboration avec l’Union du commerce et de l’industrie Bienne-Seeland/Jura bernois. L’objectif est de préparer les petites et moyennes entreprises de la région à l’ère du numérique en leur apportant un soutien technologique, un appui pour accéder à des connaissances numériques et une mise en relation avec d’autres sociétés, indique le communiqué.

Ce projet-pilote doit permettre d’assurer un encadrement à petite échelle pour ensuite l’appliquer au niveau suisse. Il intervient dans le cadre de la 5e journée du digital qui se tient mercredi. /comm-nmy