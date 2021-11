Dix ans de plus pour le Parc Chasseral

L’Office fédéral de l’Environnement a officiellement renouvelé ce mardi l’attribution du label « Parc d’importance nationale » à l’association Parc régional Chasseral pour une seconde période de dix ans, soit de 2022 à 2031. Le Parc Chasseral, constitué dès le 1er janvier 2022 de 23 communes, dont une bilingue (Evilard-Macolin) et une alémanique (Twann-Tüscherz), se félicite de cette décision et se réjouit de poursuivre ses nombreux projets dans les domaines de la nature, du paysage, de l’économie régionale, de l’énergie et de la mobilité, le tout dans un cadre de développement durable. /comm-cwi