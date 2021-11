Flambées de Covid-19 dans les écoles et les homes

Le canton de Berne observe des flambées de cas de coronavirus dans les écoles et les homes. Il indique mardi dans un communiqué qu’une augmentation « rapide » du nombre de contaminations a été enregistrée la semaine dernière et que « de nouveaux foyers sont continuellement identifiés ». Pour freiner la propagation du virus, la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (DSSI) donne ses recommandations. Elle insiste notamment sur l’importance de suivre « scrupuleusement les règles de distance et les mesures d’hygiène ».





Pas d’école en cas de symptôme

La DSSI invite les parents à ne pas envoyer leurs enfants à l’école en cas de symptômes de maladie ou d’état grippal. Elle demande aussi d’attendre un résultat négatif au test Covid-19 avant le retour en classe.





Vigilance dans les EMS

En ce qui concerne les visiteurs des homes, le canton appelle à « la plus grande vigilance pour éviter que le virus ne se propage à nouveau dans ces établissements ».





Début de la vaccination de rappel

Des SMS et des courriers sont envoyés depuis lundi aux personnes concernées par une dose de rappel du vaccin contre le coronavirus. Les rendez-vous pourront être pris à partir du lundi 15 novembre prochain via une application mobile ou par le site du canton. Les vaccins de rappel peuvent être administrés dans les pharmacies, ajoute le communiqué.

Par ailleurs, les homes ont la possibilité de commander des doses pour une nouvelle vaccination depuis lundi. Le canton précise que les vaccinations doivent s'effectuer avec les médecins responsables des établissements. /comm-nmy