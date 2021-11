L’art en fête à St-Imier

« Raconter une histoire »

Avec ses plus de 50 ans de carrière, Hans-Jörg Moning fait partie des artistes qui exposeront leurs œuvres à St-Imier. Ce peintre de renommée internationale a opté pour trois tableaux de sa collection « To Bee or not to Bee ». Il estime qu’à travers son travail « un artiste doit raconter une histoire ».