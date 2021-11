Le retour sur Terre de Thomas Pesquet

Thomas Pesquet et son équipage sont de retour sur Terre. Après plus de six mois passés dans l’espace, l’astronaute français et trois membres d’équipage ont amerri ce mardi matin dans le Golfe du Mexique. Ils ont donc vécu plus d’une demi-année en apesanteur, dans la station spatiale internationale où ils ont effectué de nombreuses expériences.





Adaptation requise

On ne se remet pas en un claquement de doigts d’un tel voyage. Le journaliste scientifique jurassien Roland Keller, spécialiste de l’aérospatial, souligne l’importance de la rééducation après six mois passés en apesanteur. D’ailleurs, plusieurs tests médicaux seront menés prochainement sur les quatre astronautes qui ont arboré un large sourire et levé le pouce sur les premières photos publiées après l’amerrissage.