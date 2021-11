La Journée du digital s'invite à Bienne

La ville de Bienne accueillait mercredi la 5e Journée suisse du digital. Une exposition était visible dans les locaux du Switzerland Innovation Park, qui s'est allié pour l'occasion avec la Ville de Bienne et la Haute édocle spécialisée bernoise BFH. La manifestation a permis au public de de découvrir les dernières avancées en termes de numérisation et les applications de ces découvertes dans le monde de l’industrie. La Swiss Smart Factory, qui est logée au sein du parc, est habituée à recevoir les professionnels. Son responable du projet 4.0 Michael Wendling était heureux de pouvoir partager ses connaissances avec un public plus large :