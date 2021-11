Des élèves dans la peau de journalistes pour une journée

Découvrir un métier pendant une journée. Près de 4'400 entreprises, institutions et organisations ouvraient leurs portes à des milliers de filles et de garçons à l’occasion de la journée « Futur en tous genres ». L'occasion pour eux d'avoir un aperçu du monde du travail dans des domaines qui leur étaient inconnus et d'élargir ainsi leurs horizons professionnels. Au total, 8'240 places d’ateliers ont été proposées et un atelier thématique était mis sur place à 1'240 endroits.

RJB a accueilli trois élèves depuis huit heures ce jeudi matin. Noé, 11 ans, Sofia, 13 ans, tous deux de Moutier, ainsi que Mahé, 11 ans de Sonceboz, nous ont partagé leurs impressions sur cette journée :