Malleray : on s'agite autour du projet de carrière

C’est une votation à fort caractère émotionnel qui attend les citoyens de Valbirse le 28 novembre. Ces derniers se prononceront sur l’aménagement d’une nouvelle carrière au lieu-dit Pierre de la Paix, projet validé par le Conseil général et les instances cantonales, mais combattu par un référendum. Le site est propriété de la bourgeoisie de Malleray. Il doit être exploité par l’entreprise Faigaux, active depuis près de 90 ans dans cette zone. Jonathan Faigaux, porte-parole de cette société de construction familiale, ne nie pas certaines nuisances, notamment le passage de camions dans une zone résidentielle via la route de Moron. Mais rien de neuf selon lui. Il répète que des mesures ont déjà été prises pour accroître la sécurité des citoyens et des enfants, et qu'une convention à signer entre l'entreprise, la bourgeoisie et la commune limitera à 40 par jour - au maximum - les passages de poids lourds. Soit un camion toutes les 13 à 14 minutes en période d'ouverture. « C’est bien en deçà de ce que prétendent les opposants », insiste-t-il.