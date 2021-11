Le Prix de la culture 2021 décerné à Bienne

Le duo de musique expérimentale, strøm, obtient le Prix de la culture 2021 à Bienne. Formé de Gaudenz Badrutt et Christian Müller, le duo a une dizaine d’albums à son actif et a également proposé de nombreuses prestations scéniques. Autre récompense: celle de la distinction pour mérites exceptionnels dans le domaine de la culture qui a été attribuée exceptionnellement à deux maisons d’édition biennoises : die brottsuppe et edition clandestin.