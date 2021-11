Giorgio Veralli : « Être qualifié d’artiste, ça me gêne »

Giorgio Veralli se (re)dévoile à travers un double événement. Une exposition rétrospective consacrée au peintre et sculpteur italien établi dans le Jura depuis 1973 s’ouvre ce samedi à l’usine Condor de Courfaivre. Une centaine d’œuvres datant de 1963 à 2021 est à découvrir, à l’initiative de la société Image et Son. Homme de nature discrète – qui n’aime pas être qualifié d’artiste – Giorgio Veralli n’avait plus exposé sa large production depuis 2008. Le revoilà donc à nouveau sous les projecteurs.

Outre l’exposition, un film documentaire de 52 minutes, nommé « Giorgio Veralli : la quête de l’absolu », a vu le jour. Réalisé par Image et Son, il sera diffusé à Cinémont, à Delémont, samedi, dimanche, lundi et mardi. L’artiste italien raconte son parcours, entre l’Italie et la Suisse. On y découvre aussi sa maison de Develier, véritable musée, où il peint quotidiennement. La bande-annonce: