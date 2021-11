« Je m’entraîne avec » des sirènes

Les sports aquatiques ont des milliers d’adeptes en Suisse romande. La natation, le water-polo ou encore le plongeon sont probablement les plus populaires et demandent une discipline de fer. En marge de ces disciplines, il existe un sport d’eau en vogue ces dernières années, où la performance n’est pas à la vitesse ou aux points marqués... mais où l’on essaie de se détendre et d’accéder au bien-être et à la beauté. Le mermaiding, ou la natation sirène, séduit les enfants, les adultes, les femmes et aussi quelques hommes. Caroline Toussaint a pu s'y essayer auprès de Cindy Guyot, fondatrice de Métisphère, et d'autres apprenties sirènes.