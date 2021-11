Une route tramelote menace de s'effondrer

On ne circule plus à Tramelan sur le chemin du Château. L'axe routier qui mène à la piscine communale a été fermé il y a une semaine sur ordre des autorités municipales. Des travaux de terrassement réalisés juste en-dessous de la chaussée menacent d'emporter le terrain. « Les risques d’éboulements sont avérés et mettent en péril la sécurité publique. » C’est en ces termes que les autorités de Tramelan avaient déjà communiqué. Ces dernières pointent du doigt le maître d’ouvrage d’un chantier de construction qui a démarré récemment aux abords du chemin du Château. Le terrassement a mis en lumière l’instabilité du terrain et les risques très clairs d’effondrement de la chaussée qui surplombe le chantier. Depuis l'arrêt des travaux, des discussions ont été menées avec l’entreprise incriminée « qui aurait dû s’inquiéter de la géologie des lieux » , selon l’avis des Services techniques de Tramelan, lesquels parlent de négligence. De son côté, le maître d’ouvrage a promis de prendre des mesures constructives et géotechniques afin de garantir la sécurité publique et permettre une réouverture du chemin du Château. Un délai de deux semaines est évoqué, le Conseil municipal l’explique dans un communiqué diffusé ce vendredi. Un rapport technique est attendu. Dans l’intervalle, aucun risque ne sera pris : les voitures devront emprunter un autre itinéraire pour rallier le quartier. /oza