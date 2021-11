Langage inclusif : utile ou futile ?

Le cerveau pense-t-il au masculin ? Cette question fait l'objet ce samedi de la réflexion et des explications du psycholinguistique Pascal Gygax. Le professeur à l’Université de Fribourg donne une conférence à Moutier sur invitation de l’association interjurassienne Grève des femmes et du collectif biennois Grève féministe. Le débat se portera sur le langage inclusif, réponse à cette langue française fortement masculinisée. Un phénomène de « gommage » du féminin qui n’a d’ailleurs rien de nouveau et remonte à des siècles, dans une société où les hommes occupaient les rôles importants.