Pacamambo signe le retour des Électrons libres

Le théâtre amateur revit depuis quelques semaines. Les Electrons libres, seule troupe romande de Bienne, débarque avec beaucoup d’ambitions pour la fin de l’année : un nouveau spectacle, Pacamambo, dont la première a eu lieu ce samedi 13 novembre au Rennweg 26, puis la Lune en bandoulière, pièce travaillée de longue date et reportée plusieurs fois à cause du Covid. Deux spectacles en quelques semaines, un défi de taille après cette longue période d'incertitudes. La présidente des Electrons libres et comédienne Corinne Fellmann revient sur ces moments difficiles :