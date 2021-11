Une confrérie pour chérir le vin d'ici et d'ailleurs

Ils sont passionnés de vins, aiment en apprendre toujours davantage, affiner leur palais, et surtout se retrouver dans la convivialité. La Confrérie de l’Amicale du Vin existe depuis plus de 30 ans à Bienne. Elle a vécu tout récemment un petit tournant avec le rajeunissement de son comité. Le nouveau président n’est autre que le fils de l'un des fondateurs de la confrérie. Michaël Thuerler et les nouveaux responsables veulent amener un vent de fraîcheur, perpétuer les traditions tout en proposant des animations originales. Pas de bouleversement toutefois : l'Amicale doit rester un rendez-vous d'épicuriens animés par la passion du vin et de la table.