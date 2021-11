Cancer : une campagne pour les enfants, leurs frères et leurs sœurs

Une nouvelle campagne pour sensibiliser au sort des frères et des sœurs d’enfants atteints par le cancer. C’est ce que lance dès ce lundi l’organisation faîtière Cancer de l’Enfant en Suisse. Créée en 2015, cette organisation nationale s’engage dans des projets d’aide aux enfants malades et aux familles, et d’accès aux soins. Elle intervient également au niveau politique.

Chaque année, environ 300 enfants et adolescents sont atteints par cette maladie en Suisse. La nouvelle campagne porte pour titre « Cancer pédiatrique : Les enfants de l’ombre ». Le professeur Jochen Rössler, membre du conseil d’administration de Cancer de l’Enfant en Suisse et chef du service d’hématologie/oncologie pédiatrique de l’Hôpital universitaire de Berne nous parle des raisons de mettre l’accent sur les fratries :