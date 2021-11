Un chantier plus long que prévu à l’école Dufour

Il faudra attendre encore une année avant de découvrir le collège Dufour rénové. C’est ce qu’a annoncé lundi Lena Frank, la directrice des travaux publics de la Ville de Bienne. Le bâtiment ne devrait donc pas être prêt pour la rentrée scolaire 2022, comme c’était initialement prévu.

Le but de ce projet est surtout d’agrandir l’école à journée continue et de regrouper tous les services psychologiques supplémentaires. Il faut savoir que le bâtiment n’a pas toujours servi de collège. Construit en 1456, il s’agissait d’abord d’un couvent, puis d’un hôpital après la Réforme en 1528. Ce n’est que presque 300 ans plus tard que l’édifice a commencé à accueillir des élèves.