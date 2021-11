Bienne attend son Marché de Noël

Le traditionnel Marché de Noël de Bienne prépare une nouvelle édition sous le signe du Covid. Environ 80 stands proposeront leurs produits du 2 au 24 décembre à la rue de Nidau. Un chiffre qui correspond à la norme, selon les organisateurs, lesquels ont même dû refuser du monde. Interdits lors de la dernière édition, les stands de boissons et de nourriture feront leur retour, mais il ne sera pas possible de s'asseoir. « Les grands rassemblements devants les stands sont à éviter. C’est également pour cette raison qu’il n’y aura pas d’animations particulières comme des chorales ou concerts », explique le président de la guilde de la rue de Nidau Peter Schmid. Grande absente de l'édition 2020, la cabane bûcheronne de la Bourgeoisie de Bienne sera bien de la partie cette année. Il s'agira du seul endroit du marché où la présentation du certificat Covid sera obligatoire. De l'aveu de Peter Schmid, l'organisation de la manifestation reste plus facile cette année :