Initiative bernoise pour plus de panneaux solaires sur les toits

Les toits et les façades déjà existants qui s'y prêtent devraient être dotés de panneaux solaires dans le canton de Berne. Le comité « Initiative solaire bernoise » a déposé mercredi 18'696 signatures à la Chancellerie d'Etat.

Les constructions existantes devraient être équipées d'ici 2040 au plus tard, moyennant des exceptions pour les cas de rigueur, indique le comité dans un communiqué. Le canton devrait aussi prévoir des incitations pour atteindre plus vite l'objectif fixé.

Ces installations pourraient générer à elles seules 9000 GWh sur une année, soit trois fois la production annuelle de l'ancienne centrale nucléaire de Mühleberg (BE). Accroître rapidement la production d'énergie solaire dans le canton permettrait de contribuer à la transition énergétique nationale et à la protection du climat, désormais inscrite comme objectif dans la Constitution bernoise, selon le comité.

La sécurité de l'approvisionnement en électricité s'en verrait aussi renforcée. L'initiative bénéficierait également à l'économie locale car elle créerait des emplois et garantirait des investissements dans la région, note le comité. Et de déplorer que la généralisation des panneaux solaires soit contestée même sur de nouveaux bâtiments et se heurte au refus du gouvernement cantonal. /ATS-gtr