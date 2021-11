Le skatepark de Bienne prend forme

La construction du nouveau skatepark de Bienne a enfin débuté au chemin du Rennweg. L’association Loud Minority a donné jeudi matin un aperçu du chantier de cette immense infrastructure appelée à devenir un véritable pôle national pour les adeptes de sports freestyle. En plus des spécialistes, de nombreux bénévoles s’activent depuis plusieurs semaines dans la grande halle, dans laquelle un deuxième étage a déjà été aménagé. Parmi eux, un jeune membre de l'association, Julien Emch. Ce dernier est charpentier de profession et ne compte pas ses heures à scier, mesurer et assembler l'ossature des futurs modules qui permettront la pratique du skate, du roller ou encore du BMX. « Cette phase est importante. C’est comme construire les fondations d’une maison », explique-t-il.