Manne bernoise maintenue pour le Bibliobus

Le canton de Berne et le Conseil du Jura bernois renouvellent leur soutien au Bibliobus de l’Université populaire jurassienne. Le Conseil-exécutif a attribué une aide plafonnée à 150 000 francs par année pour la période 2021-2024 à cette bibliothèque itinérante intercantonale. Le soutien annuel est calculé sur la base des chiffres définitifs et est pris intégralement en charge par l’enveloppe culturelle du Conseil du Jura bernois. La clé de financement entre les cantons de Berne et du Jura reste la même que celle utilisée de 2017 à 2020 et est définie selon les populations desservies. Les communes participent aussi aux frais en fonction des heures de stationnement du Bibliobus sur leur territoire. /comm-nme