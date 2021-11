Une édition anniversaire pour Intervalles

Intervalle célèbre ses 40 ans. Pour l’occasion, un numéro spécial, le 120e, de la revue culturelle du Jura bernois et de Bienne a été vernis mercredi soir à Mémoires d’Ici. Il est consacré à Simone Oppliger, photographe de Renan, décédée en 2006 et qui faisait partie des membres fondateurs de la revue. Sylviane Messerli, directrice de du centre de recherches et de documentation du Jura benrois Mémoires d’ici, nous explique pourquoi ce choix mettre en lumière exclusivement le travail de Simone Oppliger :