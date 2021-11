Un Conseil de ville express à Bienne

Le Conseil de ville de Bienne s’est retrouvé jeudi soir à la Maison du Peuple. Les élus de la cité seelandaise ont traité de sujets divers et variés comme l’achat d’un camion-grue, le retour anticipé d’un droit de superficie ou encore l’élimination des déchets en plastiques.





Trop élevé le prix des sacs de collecte des plastiques ?

«Réutiliser plutôt que détruire le plastique oui: mais, pas à ce prix !», c’est le titre d’une interpellation urgente déposée par des élues socialistes. Les intervenantes sont d’avis que les sacs de collecte des plastiques ménagers mixtes sont trop chers par rapport aux sacs à ordures de la MÜVE et que cette action n’est pas sociale. De son côté, le Conseil municipal a expliqué que l’élimination des déchets en plastiques mixtes coûte plus cher que celle des sacs à ordures standards.

Les plastiques ramassés à Bienne et Nidau sont transportés à Aarberg où ils sont compressés sous forme de balles. Celles-ci sont ensuite envoyées en Autriche pour être triées, car il n’existe pas encore en Suisse d’usine de tri des plastiques ménagers mixtes. Finalement, les pièces triées par sorte de plastiques reviennent en Thurgovie, où elles sont broyées, puis fondues en nouveaux granulés plastiques.

L’exécutif biennois a également précisé que le coût des sacs de récolte des plastiques est le même que dans d’autres villes helvétiques. Le surcoût de 60 centimes, par rapport à un sac à ordures ordinaire, semble supportable pour le Conseil municipal. « Le meilleurs marché c’est de ne pas générer de déchets » a lancé la conseillère municipale Lena Frank en charge de la direction des travaux publics, de l’énergie et de l’environnement. A noter encore que l’objectif principal de l’exécutif est d’expliquer régulièrement à la population qu’il faut, premièrement, éviter de produire des déchets et, deuxièmement, éliminer ces déchets de manière aussi durable que possible.

Les intervenantes étant satisfaites de la réponse donnée, le Conseil de ville n’a pas voté à ce sujet.





Aider les Afghans en danger

Un postulat interpartis urgent et intitulé « Événements en Afghanistan: la Ville de Bienne s'engage en faveur des personnes menacées dans leur intégrité» a été discuté jeudi au Conseil de ville. C’est probablement l’objet qui a fait le plus parler lors de cette séance très tranquille. Les postulants ont tous fait part de leur tristesse fasse à la réponse du Conseil municipal. Ce dernier a expliqué qu’un tel engagement n’était pas du ressort de la ville mais de la Confédération et du canton. Les postulants ont rétorqué que les autorités seelandaises pourraient tout de même faire part de solidarité en indiquant qu’elles seraient ouvertes à accueillir des personnes provenant d’Afghanistan. L’exécutif proposait d’adopter et de classer ce postulat. Le classement a été refusé par le Conseil de ville.





En bref

Le législatif a accepté à l’unanimité le crédit d’engagement de 650'000 francs, pris sur le compte spécial «Sapeurs-pompiers», pour l’acquisition d’un nouveau camion-grue pour les sapeurs-pompiers professionnels de Bienne. Le véhicule actuel a été acheté en 1996. Il est arrivé en fin de vie tant sur le plan technique qu’économique.

Le Conseil de ville a accepté à une large majorité un crédit d’engagement de 2,8 millions de francs pour un retour anticipé de droit de superficie d’une parcelle aux Champs-de-Boujean.

Le Conseil de ville de Bienne se réunira à nouveau le 15 décembre pour sa dernière séance de l’année. /sbo