Nouvelles règles sur le port du masque à l’école

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration et la Direction de l’instruction publique et de la culture ont décidé de faire face à la nouvelle flambée des cas. Elles ont défini de nouvelles valeurs-seuils.

Le port du masque est obligatoire dès le premier cas en classe et pour une durée de 7 jours, ce qui permettra de prendre des mesures plus rapidement.

Si un quart au moins des élèves d’une classe sont testés positifs, la direction de l’établissement ordonne que l’enseignement soit dispensé à distance.

Le canton demande encore aux parents d’enfants présentant des symptômes de maladie ou d’état grippal de ne pas les envoyer à l’école. /comm-tbu